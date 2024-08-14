Упал прямо на стоянку самолетов: в сети показали видео атаки дрона на Саваслейку

Украинские силы атаковали аэродром Саваслейка. Местные рассказывали о 10 взрывах.

В ночь на 14 августа 2024 года Украина провела самую масштабную атаку против России и ударила сразу по 4 аэродромам. В частности, под ударом оказалась авиабаза, откуда взлетали носители ракет типа "Кинжал", передает 24 Канал.

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Взрыв был мощным

В сети распространяют видео с моментом взрыва на аэродроме Саваслейка. На фоне, вероятно, можно услышать работу противовоздушной обороны России.

Однако она не уберегла аэродром от знакомства с дроном, который упал на стоянку самолетов. Взрыв был довольно мощный.

Момент падения дрона на авиабазу: смотрите видео

Последствия пока уточняются. В то же время источники 24 Канала отметили, что работа над уничтожением российской военной машины.