Россияне убили самых родных: сколько детей в Грозе после теракта остались сиротами

Российские оккупанты нанесли террористический удар по деревне Гроза. Погибли более 50 человек. Сиротами осталось 6 детей.

Кроме того, полусиротами осталось 5 детей. Сергей Стариков – начальник Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района Харьковской области – заявил, что есть контакты людей, взявших их под опеку.

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Это не законная опека, а родственники взяли ухаживать. Официальную опеку будут оформлять после похорон. В основном дедушки и бабушки остались у детей, погибли родители. Есть тети и дяди. Детей, у которых вообще никого нет из родственников, нет,

– говорится в сообщении.

Число жертв в Грозе возросло

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Россия нанесла террористический удар по кафе, где происходили поминки за военным. Взрыв раздался, как только люди сели за стол. Число погибших резко возрастало. На 10 октября известно, что жертвами российского теракта стали по меньшей мере 53 человека. Идентифицировать удалось около 50 погибших.

По предварительным данным, Россия атаковала "Искандером". У Украины уже есть координаты, откуда запустили ракету.