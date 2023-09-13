Атака на Севастополь повредила опасные для Украины цели: военная сводка от Свитана

К временно оккупированному Севастополю пришел "хлопок". В результате атаки по Крыму повреждены российский крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что украинцы уничтожают "морской мост" между Россией и Крымом и уберегают себя от "Калибров". В ВСУ подтвердили атаку по Корабельной бухте в Севастополе

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Удары по Севастополю

Свитан отметил, что уничтожение крупного десантного корабля – один из этапов уничтожения морского пути в Крым. Им россияне будут пользоваться, когда ВСУ уничтожат Крымский мост, так что ликвидировать морской путь нужно уже.

Удар по подлодке также важен. С него россияне совершают пуски "Калибров". Когда пуск происходит под водой, нам не видно старта ракеты, и мы вынуждены ловить ее уже возле объектов. У нас нет средств уничтожать такие лодки под водой, поэтому мы и бьем в бухты, когда лодки – на поверхности.

Взрывы возле Останкинской башни

На территории России есть куча легальных военных целей. Останкинская башня – в этом перечне. Это ретрансляционный объект, посредством которого передаются сигналы управления, происходит связь и т.д. Возле таких объектов обязательно расположены трансформаторные подстанции, потому что для питания башня использует очень много энергии.

Ударить по этой башне могли БПЛА. Или это мог быть робот российских БПЛА. Их в России становится все больше. Они также работают по российским военным объектам, помогают уничтожать и их и российские войска в целом. Примечательно, сколько "хлопка" в последнее время залетает в Россию.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Продвижение на Бахмутском направлении

Есть информация, что Клещеевка – в серой зоне и там уже идет зачистка россиян. Оккупантам трудно было удержать и Клещеевку, и Андреевку, и сам Бахмут. После того как ВСУ заняли высоты вокруг, они контролируют входы и выходы в населенные пункты артиллерией.



Продвижение на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map

Вряд ли кто-то из россиян хочет находиться в таком "огневом мешке". Так что к подобному сценарию следует приготовиться Курдюмовке. Это всеобщее движение на Горловку. Здесь мы сможем выполнять боевые задания в осенне-зимнее время, потому что есть много дорог с твердым покрытием.

Взрывы в Севастополе: что известно