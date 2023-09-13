Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що українці знищують "морський міст" між Росією та Кримом і вберігають себе від "Калібрів". У ЗСУ підтвердили атаку по Корабельній бухті в Севастополі.

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Удари по Севастополю

Світан зазначив, що знищення великого десантного корабля – це один із етапів знищення морського шляху в Крим. Ним росіяни будуть користуватись, коли ЗСУ знищать Кримський міст, тож ліквідовувати морський шлях треба вже.

Удар по підводному човну також важливий. З нього росіяни здійснюють пуски "Калібрів". Коли пуск відбувається під водою, нам не видно старту ракети, й ми змушені ловити її вже біля об'єктів. У нас немає засобів знищувати такі човни під водою, тому ми й б'ємо в бухти, коли човни – на поверхні.

Вибухи біля Останкінської вежі

На території Росії є купа легальних військових цілей. Останкінська вежа – в цьому переліку. Це ретрансляційний об'єкт, за допомогою якого передаються сигнали управління, відбувається зв'язок тощо. Біля таких об'єктів обов'язково розташовані трансформаторні підстанції, бо для живлення вежа використовує дуже багато енергії.

Ударити по цій вежі могли БпЛА. Або це могла бути робот російських БпЛА. Їх у Росії стає все більше. Вони також працюють по російських військових об'єктах, допомагають знищувати і їх і російські війська загалом. Помітно, скільки "бавовни" останнім часом залітає до Росії.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Просування на Бахмутському напрямку

Є інформація, що Кліщіївка – в сірій зоні й там уже триває зачистка росіян. Окупантам важко було втримати й Кліщіївку, й Андріївку, й сам Бахмут. Після того, як ЗСУ зайняли висоти довкола, вони контролюють входи й виходи в населені пункти артилерією.



Просування на Бахмутському напрямку / Скриншот Deep State Map

Навряд хтось із росіян хоче перебувати в такому "вогневому мішку". Тож, до подібного сценарію слід приготуватись Курдюмівці. Це загальний рух на Горлівку. Тут ми зможемо виконувати бойові завдання в осінньо-зимовий час, бо є багато доріг із твердим покриттям.

Вибухи в Севастополі: що відомо