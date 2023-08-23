Удар по школе в Сумской области: россияне убили по меньшей мере 2 педагога, еще могут быть люди под завалами

Российские военные 23 августа нанесли удар дроном по Ромнам в Сумской области. Российский дрон попал в учебное заведение, в результате чего есть погибшие.

В результате удара дрона оккупанты уничтожили школу в Ромнах. Жертвами атаки оккупантов стали по меньшей мере двое педагогов.

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В результате атаки дрона 4 человека получили ранения

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что тела погибших деблокировали спасатели ГСЧС. В Нацполиции сообщили, что ранения получили 4 человека, находившиеся неподалеку от места попадания.

В то же время министр внутренних дел отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. В частности, есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения.

По данным Офиса генпрокурора, враг атаковал учебное заведение в Ромнах около 10:00. В Сумской ОВА информировали, что россияне нанесли удар "Шахедом".

Последствия удара российского дрона по школе в Ромнах / Фото из телеграма Клименко и Офиса генпрокурора

Сообщается, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

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