Три месяца после удара, а руины до сих пор: свежее спутниковое фото штаба Черноморского флота
Источник:MT Anderson
В сентябре этого года во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Под атакой оказался до сих пор стоящий в руинах Черноморский флот России.
Через три месяца после попадания в штаб Черноморского флота оккупантов россияне даже не начинали ремонтные работы. Однако уцелевшую часть здания, вероятно, еще могут использовать захватчики. Об этом рассказал OSINT-аналитик MT Anderson 23 декабря.
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Что известно о штабе ЧФ России
Здание штаба Черноморского флота России стоит без крыши, а один из корпусов разрушен практически до основания.
По состоянию на 20 декабря российские оккупанты даже не приступили к ремонтным работам спустя три месяца после ракетного удара.
Также аналитик MT Anderson предположил, что оккупанты все еще могут использовать те части здания, которые уцелели после попадания по зданию. Об этом свидетельствует, в частности, большое количество припаркованных автомобилей.
Мне было интересно узнать, начался ли какой-нибудь ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано много машин, интересно, используются ли еще какие-то части?
– написал аналитик.
Удар по штабу Черноморского флота России: основные новости
- 22 сентября во временно оккупированном Севастополе были слышны мощные взрывы. Под атакой оказалось здание штаба Черноморского флота.
- В России заявили, что в результате инцидента погиб один военный. Однако потом оккупанты отметили, что он пропал без вести. В то же время российские телеграмм-каналы сообщали по меньшей мере о шести пострадавших.
- Впоследствии в Вооруженных Силах Украины подтвердили успешную отработку по штабу в Севастополе.