Прошло три месяца после атаки: как сейчас выглядит здание штаба Черноморского флота

Украина летом нанесла удар по штабу Черноморского флота России. Партизаны показали, как выглядит здание спустя три месяца после атаки.

Партизаны движения "Атеш" рассказали, что КПП у штаба до сих пор работают. Также со стороны моря дежурят солдаты.

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Агенты побывали у здания

После атаки Сил обороны прошло три месяца. Агенты партизанского движения из Севастополя побывали у поврежденного здания. Она до сих пор повреждена. Вероятно, оккупанты не восстанавливали ее. Вероятно, восстанавливать ее не планируют или боятся нового удара.



Здание не восстанавливали / Фото "Атеш"

Разрушенный штаб черноморского флота - это символ того, что российская армия будет разбита, а Крым – освобожден,

– говорится в сообщении.

Они подчеркнули, что будут продолжать работать над тем, чтобы уничтоженных военных объектов России было больше.

Почему удар по штабу Черноморского флота важен