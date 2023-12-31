Прошло три месяца после атаки: как сейчас выглядит здание штаба Черноморского флота
Источник:Атеш
Украина летом нанесла удар по штабу Черноморского флота России. Партизаны показали, как выглядит здание спустя три месяца после атаки.
Партизаны движения "Атеш" рассказали, что КПП у штаба до сих пор работают. Также со стороны моря дежурят солдаты.
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Агенты побывали у здания
После атаки Сил обороны прошло три месяца. Агенты партизанского движения из Севастополя побывали у поврежденного здания. Она до сих пор повреждена. Вероятно, оккупанты не восстанавливали ее. Вероятно, восстанавливать ее не планируют или боятся нового удара.
Здание не восстанавливали / Фото "Атеш"
Разрушенный штаб черноморского флота - это символ того, что российская армия будет разбита, а Крым – освобожден,
– говорится в сообщении.
Они подчеркнули, что будут продолжать работать над тем, чтобы уничтоженных военных объектов России было больше.
Почему удар по штабу Черноморского флота важен
- Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября произошло попадание в здание штаба Черноморского флота. Этот удар имеет несколько значений. В частности, несет в себе психологический и символический аспект. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.
- Штаб Черноморского флота есть важным органом и центром приказов. Без него русские военные не могут действовать.
- Само здание штаба расположено в центре Севастополя и раньше было своеобразным центром сопротивления. Поэтому этот удар несет в себе символическое и психологическое значение.