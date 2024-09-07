Все в огне: появились кадры последствий атаки СБУ на склад БК в Воронежской области
Дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по складу боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину.
В сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по складу БК в Воронежской области. На них можно увидеть несколько мощных очагов пожара.
Смотрите также После атаки БпЛА: в одном из районов Воронежской области вводят режим ЧС, местных эвакуируют
Какие последствия удара по складу БК
В ночь на 7 сентября дроны СБУ ударили по складу БК в селе Солдатское Воронежской области. Этот склад активно использовался россиянами для переброски техники в Украину.
На объекте было зафиксировано четыре очага мощного пожара. Также там продолжают детонировать боеприпасы.
Если взглянуть на спутниковые снимки, то можно увидеть, что дым и огонь охватили значительную территорию.
Последствия удара по складу БК в Воронежской области: смотрите видео
К слову, на военном складе в Воронежской области, который был атакован дронами СБУ, хранились северокорейские ракеты. Россия регулярно использует их для ударов по Украине.