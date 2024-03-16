Российская армия нанесла ракетный удар по промзоне в Славянске

Оккупационное войско России продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Так, под атакой врага снова оказался Славянск.

Известно, что враг нанес удар именно по промзоне в Славянске, что в Краматорском районе.

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Последствия вражеского обстрела

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал о тяжелой ночи для Славянска.

Он отметил, что накануне вечером оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки повреждено промышленное здание и несколько грузовиков.

Суббота, 16 марта. В Славянске снова недоброе утро! Вчера, около 23:00, враг нанес ракетный удар по промышленной зоне города. Повреждено промышленное здание и три грузовика,

– рассказал Вадим Лях.

Также председатель Славянской городской военной администрации рассказал, есть ли пострадавшие в результате удара российской армии. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.



Последствия вражеского удара по Славянску / Фото Вадим Лях

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе", – резюмировал Лях.

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