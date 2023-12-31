Врачи ничего не смогли сделать: российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы

Из-за ракетного удара российских оккупантов по городу Смеле погибла 61-летняя женщина. В Черкасской ОВА сообщают о трагедии и борьбе врачей за ее жизнь.

В воскресенье, 31 декабря, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в результате ракетных обстрелов со стороны россиян умерла в больнице Надежда Ивановна Голуб из Смелы. Медики боролись за жизнь женщины с момента атаки, но, к сожалению, не смогли ее спасти.

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Еще одно трагическое известие

Кроме гибели Надежды Голуб, в результате ракетного удара по Смеле пострадали 9 человек, а более 50 домов были повреждены. Об этом ранее отмечали в областной военной администрации.

Трагическое известие... Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы (29 декабря – 24 Канал), когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь,

– написал Табурец.

Добавим, что российские войска в тот день атаковали другие украинские города, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Львов и Днепр. В то же время, среди 9 пострадавших в Смеле – ребенок.

"В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жителей поврежденных домов, обеспечено питание. Также готовим места для временного проживания", – отмечал глава региона.

Последствия ракетного удара по Смеле в Черкасской области / Фото главы ОВА

Российский террор не прекращается