Врачи ничего не смогли сделать: российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы
Источник:Игорь Табурец
Из-за ракетного удара российских оккупантов по городу Смеле погибла 61-летняя женщина. В Черкасской ОВА сообщают о трагедии и борьбе врачей за ее жизнь.
В воскресенье, 31 декабря, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в результате ракетных обстрелов со стороны россиян умерла в больнице Надежда Ивановна Голуб из Смелы. Медики боролись за жизнь женщины с момента атаки, но, к сожалению, не смогли ее спасти.
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Еще одно трагическое известие
Кроме гибели Надежды Голуб, в результате ракетного удара по Смеле пострадали 9 человек, а более 50 домов были повреждены. Об этом ранее отмечали в областной военной администрации.
Трагическое известие... Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы (29 декабря – 24 Канал), когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь,
– написал Табурец.
Добавим, что российские войска в тот день атаковали другие украинские города, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Львов и Днепр. В то же время, среди 9 пострадавших в Смеле – ребенок.
"В местной школе развернут штаб по оперативному реагированию. Там обустроены места для размещения жителей поврежденных домов, обеспечено питание. Также готовим места для временного проживания", – отмечал глава региона.
Последствия ракетного удара по Смеле в Черкасской области / Фото главы ОВА
Российский террор не прекращается
- Ночью и утром 29 декабря Россия совершила одну из самых масштабных атак на Украину, используя около 110 ракет и ударные дроны. Это свидетельствует о сохранении высокого потенциала российской армии в ведении долговременной войны и ее способности к проведению интенсивных обстрелов.
- По информации Воздушных сил Украины, было сбито 114 из 158 воздушных целей, что демонстрирует высокую эффективность украинской противовоздушной обороны Однако, несмотря на значительные успехи, существует потребность в дополнительных системах ПВО для обеспечения более надежной защиты от воздушных угроз.
- Россия использует широкий спектр вооружений для атак на Украину, в частности "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА, а также стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты Х-101/Х-505.
- Кстати, с сентября 2022 года Россия активизировала использование дронов-камикадзе против мирных городов Украины, запустив более 3 800 таких аппаратов. Это создает дополнительные вызовы для системы ПВО и требует увеличения ее ресурсов.
- Президент Зеленский обещал ответить на террористические действия России. Украина активно работает над усилением своей защиты, используя все доступные средства, и призывает международное сообщество предоставить дополнительную помощь.