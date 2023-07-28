Не просто попадание, били целенаправленно, – ГУР об уничтожении собора в Одессе

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не просто попадание и не случайность. Это целенаправленный удар, и этому есть много тому прямых и косвенных доказательств.

Такое заявление сделал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, ситуация в Одессе несколько отличается от подобных террористических атак в других городах.

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Удары по Одесской области – это политика террора

Юсов отметил, что россияне не просто бьют целенаправленно по Одессе, но и в то же время уничтожают достопримечательности, находящиеся в наследии ЮНЕСКО. Кроме того, под удар попадают как порты, так и зерновая инфраструктура.

Это политика террора, которая сопровождается параллельно с ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры.

– подчеркнул он.

Представитель ГУР добавил: Украина делает все возможное для того, чтобы усиливать способность противодействовать этим ударам.

"Отдельная история — это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно украинцы работают с нашими партнерами", – подчеркнул Юсов.

Он отметил, что решение частично уже есть. И в ближайшее время они будут активнее.

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