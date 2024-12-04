Утром дрон, вероятно, атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном

Утром в Грозном прогремел мощный взрыв. Мог быть прилет по спецназу Кадырова.

Ночью беспилотники атаковали авиабазу в Рязани, а также порт в Новороссийске. Российские паблики сообщают, что "хлопок" докатился до самого Грозного, столицы Чечни, передает 24 Канал.

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Беспилотник ударил по спецназу Кадырова

Как отмечают источники, около 5 утра в Грозном произошел взрыв. Предполагают, что причиной тому могла быть попытка атаки беспилотника на один из объектов на территории полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

Справка: Полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова – полк полиции Министерства внутренних дел России по Чеченской республике, который принимал участие, в частности, в боевых действиях в Украине.

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Кроме того, сообщается, что в местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего задержан один рейс на Москву.

К слову, дроны могли ударить и по заводу микроэлектроники в Брянске.