Разрушены частные дома и подъезд многоэтажки: враг атаковал Степногорск

В понедельник, 19 мая, российские войска атаковали Степногорск Запорожской области. Для удара враг применил по меньшей мере девять КАБов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Читайте также Враг продвигается в Донецкой и Запорожской областях: обновленная карта DeepState

Российские войска атаковали Степногорск

Россияне сбросили на прифронтовой поселок девять управляемых авиабомб. В результате удара были разрушены частные дома и подъезд многоэтажки.

Повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Есть прямое попадание в пятиэтажку – подъезд полностью разрушен,

– написал Иван Федоров.

К счастью, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Российские войска атаковали Степногорск / Фото: Запорожская ОВА

Поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области расположен в 5 километрах от линии фронта и регулярно страдает от обстрелов.

Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, в понедельник, 19 мая, под вражеским обстрелом был также Херсон. Из-за российского дронового удара в городе пострадал работник предприятия критической инфраструктуры. В момент атаки 66-летний мужчина находился в тракторе.