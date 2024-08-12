Россияне атаковали Сумы: под удар попали здания предприятий и критический объект, есть пострадавшие

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, под ударом оказались Сумы.

Также российские захватчики обстреляли приграничные территории Черниговской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 49 обстрелов из различных видов вооружения.

Смотрите также На Сумщине закрыли гуманитарный коридор из-за усиления российских обстрелов

Что известно об ударе по Сумах

12 августа оккупанты ударили по Сумах, там прогремело 2 взрыва.

В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица, повреждены 2 здания предприятий и объект критической инфраструктуры,

– сообщили в ОК "Север".

Вероятно, город атаковали КАБами. Всего в течение суток в Сумской области прозвучали 143 взрыва. Заметим, что в Черниговской области прогремели 13 взрывов, а в Харьковской – 16.

Также есть информация об одном травмированном в результате обстрела села Александровка Харьковской области. Разрушен частный дом, сельскохозяйственный объект и ЛЭП.

Напомним, что 9 августа российские войска выпустили по Сумской области 24 авиабомбы. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что регион атаковали новыми планирующими боеприпасами, которые подобны КАБам, но имеют больший радиус действия.