Россияне атаковали Сумы: под удар попали здания предприятий и критический объект, есть пострадавшие
Источник:Оперативное командование "Север"
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, под ударом оказались Сумы.
Также российские захватчики обстреляли приграничные территории Черниговской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 49 обстрелов из различных видов вооружения.
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Что известно об ударе по Сумах
12 августа оккупанты ударили по Сумах, там прогремело 2 взрыва.
В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица, повреждены 2 здания предприятий и объект критической инфраструктуры,
– сообщили в ОК "Север".
Вероятно, город атаковали КАБами. Всего в течение суток в Сумской области прозвучали 143 взрыва. Заметим, что в Черниговской области прогремели 13 взрывов, а в Харьковской – 16.
Также есть информация об одном травмированном в результате обстрела села Александровка Харьковской области. Разрушен частный дом, сельскохозяйственный объект и ЛЭП.
Напомним, что 9 августа российские войска выпустили по Сумской области 24 авиабомбы. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что регион атаковали новыми планирующими боеприпасами, которые подобны КАБам, но имеют больший радиус действия.