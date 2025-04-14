Из-за удара по Сумах пострадали 14 полицейских, есть погибшие работники других служб, – Клименко

Утром 13 апреля российская армия атаковала Сумы. Среди погибших и раненых есть сотрудники служб, которые ликвидировали последствия ракетного удара.

Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Чиновника цитирует hromadske, передает 24 Канал.

Смотрите также Смертельный удар баллистикой по гражданским в центре Сум: все, что известно о преступлении России

Что известно о пострадавших служащих

В частности, речь идет о служащих, которые находились у эпицентра взрыва, а также тех, кто немедленно прибыл ликвидировать последствия российской атаки.

Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, мы имеем потери – это погибшие и раненые,

– заявил Клименко.

Обратите внимание! По данным МВД, в Сумах пострадало 14 полицейских, погибших среди них нет.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что среди спасателей обошлось без раненых и жертв.

Министр рассказал, что все службы сработали очень быстро – полиция, ГСЧС, медики, некоторые дополнительные подразделения и волонтеры. На месте удара сразу развернули штаб.

Напомним, недавно стало известно о гибели в результате атаки полковника Юрия Юлы, бывшего заместителя комбрига 26-й артиллерийской бригады, а также военнослужащего Владимира Жеребцова.