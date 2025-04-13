В Сумах полностью уничтожены театр "Нянька", офисы редакций и пресс-клуб
- 13 апреля утром Россия выпустила две баллистические ракеты по Сумах.
- Разрушены гражданские объекты, в частности театр "Няньки", офисы местных редакций, пресс-клуб и университетское здание.
Оккупанты утром нанесли баллистические удары по Сумах. Атака россиян вызвала многочисленные разрушения гражданских объектов и большие человеческие жертвы.
По словам президента Владимира Зеленского, одна из ракет захватчиков попала в здание университета, другая – взорвалась прямо над улицей, передает 24 Канал.
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Какие разрушения в городе вызвала Россия
В результате вражеской атаки повреждения получили офисы местных редакций, пресс-клуб, центр культуры и театр. Об этом для "Детектор медиа" рассказала региональный представитель Института массовой информации Алена Яцына.
По ее словам, в офисе редакции медиа "Цукр" и в одном из залов Сумского пресклуба вылетели окна.
Последствия атаки для офиса "Сахара" / Фото главного редактора издания Дмитрия Тищенко
В "Конгресс-центре" Сумского государственного университета разрушены фотовыставки "Кордон медиа" и Сумского культурного центра. Также полностью разрушен театр "Няньки", который располагался в укрытии "Конгресс центра".
Полностью уничтожен и офис местного ютуб-проекта "Сумской канал". Также пострадал Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств – там поврежден офис, в частности мебель и техника.