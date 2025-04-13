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13 апреля, 20:36
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Рубио от имени США выразил соболезнования жертвам российской атаки на Сумы

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Россия нанесла баллистический удар по центру Сум, убив десятки мирных жителей, что вызвало реакцию со стороны американских чиновников.
  • Госсекретарь США выразил соболезнования по поводу гибели гражданских в Сумах.

В Вербное воскресенье Россия нанесла баллистический удар по центру Сум, убив десятки мирных жителей. Госсекретарь США отреагировал на трагедию.

В соцсети Х Марко Рубио прокомментировал российскую атаку на Сумы, передает 24 Канал.

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Что сказал Рубио

Госсекретарь США выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате "ужасной ракетной атаки России на Сумы".

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация прилагают столько усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь устойчивого мира,
– написал чиновник.

К слову, обстрел Сум прокомментировал представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Он заявил, что эта российская атака на гражданских "выходит за пределы приличия". Между тем посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что оккупанты умышленно использовали для удара по городу кассетные боеприпасы, чтобы вызвать как можно больше жертв.