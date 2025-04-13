Вторая ракета взорвалась в воздухе, – в МВА сказали, от чего погибло большинство людей в Сумах

Утром оккупанты нанесли два удара по Сумах, использовав баллистические ракеты. Установлено, что целью врага было вызвать как можно больше жертв среди гражданских.

По словам главы МВА Сергея Кривошеенко, именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, передает 24 Канал.

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Оккупанты хотели убить как можно больше людей

Чиновник отметил, что вторая ракета, вероятно, была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города. Предварительно, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов.

Известно, что взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого попадания, в районе, где расположена жилая застройка, учебные заведения и магазины.

Чиновник подчеркнул, что действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Последствия обстрела Сум / Фото МВА