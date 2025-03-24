Люди плачут и кричат: что происходит на месте удара в Сумах

Россияне 24 марта нанесли ракетный удар по жилому району в Сумах. По состоянию на сейчас известно о более 70 раненых людей, среди них 13 детей.

Подробнее о ситуации в городе 24 Каналу рассказала корреспондентка из Сум Диана Крахматова, заметив, что у многих людей есть острая реакция на стресс. В результате атаки повреждены жилые дома и другие объекты.

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Что происходит на месте удара

По словам корреспондента, пострадавшим оказывали помощь сразу на месте удара, некоторых госпитализировали. Сейчас люди продолжают оставаться возле поврежденного жилья – кто-то убирает стекло, кто-то собирает вещи, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Также люди стоят в очереди, чтобы заполнить документы на получение буливельних материалов.

Рядом ГСЧС развернули палатку, там работает психолог, ведь есть очень много людей, у которых острая реакция на стресс – они плачут и кричат,

– отметила Крахматова.

В результате удара повреждены 10 многоэтажных домов, школа и инфраструктурные объекты. В зданиях выбиты окна, в жилых домах повреждены балконы. В один из подъездов дома перегородили вход, ведь сверху висит аварийная плита, которую демонтируют.

К слову, для оказания помощи пострадавшим развернули штабы в детских садах №10 и №25. Там будут принимать заявления на обследование поврежденного жилья и организуют места для ночлега жителей поврежденных квартир.

К счастью, предварительно, в городе нет погибших из-за вражеского обстрела.