Удар по Сумах: почему пострадало так много детей, и в каком они состоянии
- В результате ракетного удара по Сумах пострадали 88 человек, из них 17 детей.
- 14 детей и 13 взрослых госпитализированы.
- Пострадали дети, которые находились на местности в густонаселенном районе, по которому ударил противник.
Днем враг нанес удар ракетой по Сумах. В результате атаки ранения получили 88 человек, из них 17 детей.
По словам главы Сумской ОГА Владимира Артюха, 14 детей и 13 взрослых госпитализированы, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.
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Почему пострадало так много детей
Чиновник рассказал, что один мальчик находится в среднем состоянии, остальные – под наблюдением врачей. Артюх уточнил, что пострадали дети, которые находились непосредственно на местности в густонаселенном микрорайоне, по которому ударил враг.
Две школы тоже попали в зону действия этого удара. Глава ОВА лично наблюдал, как спасатели деблокировали школьников, спрятавшихся в защитных сооружениях. Затем их вывезли в безопасные места. Среди детей, которые находились в школьных укрытиях, раненых нет. Чиновник уточнил, что в одной из школ на момент атаки было 33 ребенка, а во второй – 23.
На данный момент поисково-спасательные работы завершены, все пожары ликвидированы.
К слову, российская пропаганда распространяет ложь, якобы оккупационная армия в понедельник, 24 марта, нанесла ракетный удар по месту дислокации ВСУ в Сумах.