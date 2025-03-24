Удар по Сумах: почему пострадало так много детей, и в каком они состоянии

Днем враг нанес удар ракетой по Сумах. В результате атаки ранения получили 88 человек, из них 17 детей.

По словам главы Сумской ОГА Владимира Артюха, 14 детей и 13 взрослых госпитализированы, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Почему пострадало так много детей

Чиновник рассказал, что один мальчик находится в среднем состоянии, остальные – под наблюдением врачей. Артюх уточнил, что пострадали дети, которые находились непосредственно на местности в густонаселенном микрорайоне, по которому ударил враг.

Две школы тоже попали в зону действия этого удара. Глава ОВА лично наблюдал, как спасатели деблокировали школьников, спрятавшихся в защитных сооружениях. Затем их вывезли в безопасные места. Среди детей, которые находились в школьных укрытиях, раненых нет. Чиновник уточнил, что в одной из школ на момент атаки было 33 ребенка, а во второй – 23.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены, все пожары ликвидированы.

К слову, российская пропаганда распространяет ложь, якобы оккупационная армия в понедельник, 24 марта, нанесла ракетный удар по месту дислокации ВСУ в Сумах.