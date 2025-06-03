Россия впервые ударила кассетными боеприпасами из артиллерии по центру Сум, – BBC

Утром вторника, 3 июня, Россия атаковала центральную часть Сум. Для удара враг использовал реактивную систему залпового огня дальнего действия.

Оккупанты впервые применили кассетные боеприпасы из артиллерии по городу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно об атаке

Россияне атаковали центральную часть города примерно в 9:20. По данным ОВА, было 5 попаданий. Мониторинговые каналы предполагают – обстрел осуществили ракетной системой залпового огня "Торнадо-С" с кассетной боевой частью.

По состоянию на 12:25 известно о 25 пострадавших и 3 жертвах.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется,

– сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, на трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и назвал это "абсолютно сознательным ударом по гражданским". Кроме того, украинский президент рассказал о по меньшей мере одном снаряде РСЗО, который не разорвался и пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.