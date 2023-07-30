Ракетный удар по Сумам: спасатели показали, как всю ночь ликвидировали последствия обстрела
29 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумам. Спасатели всю ночь ликвидировали последствия вражеских обстрелов.
Оккупанты ударили по одному из учебных заведений в Сумах. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание.
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Как спасатели всю ночь ликвидировали последствия удара по Сумам
В ГСЧС рассказали, что всю ночь в Сумах спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара.
К месту происшествия сразу прибыли оперативно-спасательные подразделения областного центра. Кроме проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций и проведения поисковых работ, спасатели осуществляли тушение обнаруженных очагов горения.
Уже 30 июля в 3:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать. Отмечается, что на месте происшествия работало 42 человека личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.
В настоящее время аварийные работы продолжаются.
Спасатели тушили пожар после вражеского удара в Сумах / фото ГСЧС
Последствия ракетного обстрела в Сумах: смотрите видео
Ракетный удар по Сумам: все, что известно
- 29 июля около 20:05 оккупанты с территории России нанесли ракетный удар по учебному заведению в городе Сумы.
- В результате атаки врага один гражданский мужчина погиб, еще четыре женщины и двое мужчин получили ранения. Также разрушен учебный корпус, еще один корпус и два общежития получили значительные повреждения. В окрестных многоквартирных домах выбиты окна, обломками повреждены стены.
- В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
- По состоянию на 11:00 известно уже о двух погибших и 20 травмированных людях в Сумах в результате попадания российской ракеты в здание учебного заведения, сообщили в городском совете.