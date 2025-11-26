В результате удара были уничтожены два самолета – А-60 и А-100ЛЛ. Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, какие результаты атаки на авиазавод в Таганроге.

Почему этот завод важен?

Анатолий Храпчинский отметил, что для модернизации или для обслуживания Ту-95 не обязательно прилетать на завод. Недавно было большое скопление грузовиков на аэродроме "Энгельс". Вероятно, могли, например, сниматься двигатели, какие-то еще компоненты, которые были бы перевезены на завод Бериева без появления авиационных средств, чтобы не привлекать внимание разведки.

Недавно предприятие получило заказ на модернизацию пяти самолетов Ту-95МС. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ не просто поразили завод, а враг потерял дальнейшую возможность эксплуатации этих бортов.

Этот завод практически единственный на Россию, который мог обслуживать и обеспечивать работоспособность этих самолетов. Поэтому это, пожалуй, самое важное, что было сделано во время этого удара,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Кроме лабораторного оборудования, есть рабочая конструкторская документация, эталонные образцы, при потере которых России будет сложно восстанавливать технологии. Страна-агрессор не может создавать технологии, но улучшает их и модернизирует. Потеря эталонных образцов, документации приводит к потере способности россиян повторить то средство, которое она производила.

Что известно об уничтоженных самолетах?

Во время атаки уничтожили самолеты А-60 и А-100ЛЛ. Заместитель директора компании по производству средств РЭБ рассказал, что А-60 – это старый советский самолет, который был создан в конце 80-х как средство противодействия американским спутникам. Это лазерное оружие, которое должно было ослеплять или сбивать их. В 2010 году Россия возобновила эксплуатацию этого самолета и начала его испытывать, дорабатывать.

Но во время этих работ, модернизаций им так и не удалось усовершенствовать эту систему, чтобы она работала на 100% так, как нужно. Поэтому он и не стал на вооружение, остался в лаборатории. Но в перспективе был довольно неплохим решением,

– отметил он.

А-100 – это следующая модификация самолетов дальнего обнаружения А-50, которые активно собирали разведывательные данные и помогали российским ракетам бить по территории Украины. Тот самолет, который находился на заводе, был испытываемый. Это были попытки проверить новые технологии, которые россияне хотели применять на этом самолете.

Эти две технологии России будет очень сложно восстановить. Потому что большинство этих робот выполнялись в Советском Союзе. Фундаментальное понимание и возможности были заложены в СССР. После 1990-го года Россия потеряла инженерный состав, который частично уехал. Поэтому это невосполнимая потеря для россиян,

– сказал Храпчинский.

На перспективу это на пользу как и для Украины, так и для наших западных партнеров. Потому что технологии борьбы со спутниками сейчас являются самыми перспективными. Это помогает получать больше разведывательных данных, чем инструменты, которые есть на территории любого государства.

Что стоит знать об атаке на Таганрог?