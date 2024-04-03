"Как это произошло": Соловьева разрывает из-за удара по Татарстану
Украинские беспилотники атаковали в пригороде Елабуги, что в Татарстане, завод, где собирают "Шахеды". В результате удара предприятие получило значительные поражения. Однако российские пропагандисты утверждают, что попадание произошло в обычное общежитие.
Хотя уже на протяжении нескольких месяцев Украина наносит постоянные удары по НПЗ противника и военных объектах на территории России, именно эта атака очень удивила и смутила россиян, передает 24 Канал. Отреагировал на нее и пропагандист Владимир Соловьев.
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Всю Россию не прикрыть
Россияне не могут успокоиться, как произошел удар по Татарстану, ведь город Елабуга расположен на расстоянии примерно 1200 километров от границы с Украиной. Кстати, это первый удар по республике Татарстан с начала полномасштабного вторжения.
То что дроны преодолели такое расстояние, свидетельствует об увеличении количества беспилотников большого радиуса действия в Украине. Соответственно прикрыть всю Россию от них – невозможно.
Также российские пропагандисты признают, что Елаабуга – это "крупный промышленный регион"
Россияне на этом заводе собирают "Шахеды", которыми наносят удары по территории Украины. В общежитиях живут люди, которые эти "Шахеды" собирают, а потом россияне удивляются, почему туда прилетает. Сами же свидетельствуют, что это "большой промышленный центр",
– удивляется ведущая 24 Канала Анастасия Норицына.
Поднимает вопрос об атаке на Татарстан также пропагандист Соловьев. Его волнует, как могла произойти такая атака.
Это что очередной Матиас Руст (немецкий летчик, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве – 24 Канал)? Еще неизвестно, каким самолетом атаковали Татарстан. Некоторые предполагают (думаю, это ерунда), что за его штурвалом сидел камикадзе. Как это вообще возможно, чтобы летательный аппарат преодолел расстояние более 1000 километров? Как это произошло?
– недоумевает Соловьев.
В то же время в России звучат вопросы, кто отвечает там за противовоздушную оборону? А также интересуются, располагал ли этот человек соответствующими силами и средствами для того, чтобы отразить удары средств воздушного нападения, которые атаковали Татарстан?
"Предположительно, что нет вертолетного полка, им никто не управляет, и объектовой охраны тоже нет", – жалуются российские эксперты.
Что известно об атаке дронов на Татарстан
- Ночью 2 апреля украинские дроны ударили по двум городам в Татарстане – в Елабуге, где под удар попал завод по производству "Шахедов", расположенный на территории особой экономической зоны "Алабуга", а также в Нижнекамске попали по нефтеперерабатывающему комплексу – заводу ТАНЕКО.
- Представитель ГУР Андрей Юсов, официально подтвердил, что именно его ведомство осуществило атаку. По его словам, для ударов по объектам в Татарстане не применялось оружие иностранного производства. Юсов добавил, что одно из зданий поразили российские силы ПВО.
- Кроме того, издание The Guardian со ссылкой на представителя разведки Минобороны Вадима Скибицкого, сообщило, что в осуществлении этой операции помогали россияне, которые являются этническими украинцами
- Также аналитики американского Института изучения войны считают, что благодаря атаке по Татарстану, учитывая, что это первые удары по республике с начала войны, и расстояние, которое преодолели дроны, это значительный перелом в способности Украины наносить удары в глубоком тылу России.