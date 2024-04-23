Удар по Харьковской телебашне: в Воздушных силах назвали цель такой атаки

Вечером 22 апреля российские войска нанесли удар по телебашне в Харькове. В Воздушных силах заявили, что это случилось неслучайно.

Вероятнее всего российские войска пытались оборвать связь для распространения собственной пропаганды. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Оккупанты пытаются распространять свою пропаганду

По мнению Евлаша, россияне не могли случайно попасть по телебашне в Харькове, еще и точно в ее середину.

Скорее всего враг имел целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей российской пропаганды и ограничить вещание украинского государства,

– отметил спикер.

Он также добавил, что сейчас устанавливается тип ракеты, которой попали в телебашню. Сейчас есть несколько версий, впрочем, нужно дождаться решения экспертов, которые исследовав обломки, определят тип ракеты, которой нанесли удар.

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