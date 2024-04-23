Какой ракетой оккупанты ударили по телебашне в Харькове: в ОВА дали ответ
Источник:Харьковская ОВА
Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. В ОВА рассказали, какой ракетой туда попали оккупанты.
Напомним, вчера около 16:30 22 апреля российские военные нанесли удар по телебашне в Харькове. Она разломилась пополам после прямого попадания.
Смотрите также Есть перебои с сигналом: оккупанты ударили по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове
Какой ракетой атаковали объект телевизионной инфраструктуры
Утром 23 апреля в Харьковской ОВА подтвердили, что 22 апреля оккупанты попали ракетой Х-59 по харьковской телебашне.
По их словам, в результате обстрела в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.
Общая высота башни до попадания - 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования,
– сообщили детали в Харьковской ОГА.
Последствия удара россиян по телебашне в Харькове / Фото Харьковская ОГА
Там отметили, что харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ. В ОВА сообщили, что радио, интернет и мобильная связь работают.
Кроме этого, там попросили доверять только официальным источникам информации.
Удар по телебашне в Харькове: коротко
- В понедельник, 22 апреля, Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь во время тревоги сотрудники были в укрытии.
- В то же время тогда рассказали, что в результате российской атаки в Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
- Известно, что в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.