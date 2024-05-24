Может понадобиться ДНК экспертиза: какие последствия попадания российских ракет по Харькову

Российские войска продолжают терроризировать Харьков ежедневными обстрелами. Вчера, 23 мая, враг нанес удар тремя ракетами С-300 по одной из крупнейших типографий в Украине.

В результате обстрела оккупантов погибло 7 человек, 21 человек получил ранения. Подробнее о последствиях обстрела и ситуации в регионе 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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"У нас немного изменились условия жизни, если еще неделю назад мы говорили, что в Харькове раздается воздушная тревога за тревогой, то сейчас в городе очень тихо. Ведь воздушная тревога может длиться несколько часов. Вчера удары произошли, а воздушная тревога началась за несколько часов до того", – заметила корреспондентка из Харькова.

В момент удара люди изготавливали книги

Сегодня в Харькове День траура. В течение этой недели на Харьковщине уже второй раз объявлен День траура. Первый был связан с российским ударом по базе отдыха в пригороде Харькова, в результате которого погибли 7 человек, 28 ранены.

Российские захватчики крайне цинично атаковали типографию "Фактор-Друк". По гражданскому предприятию оккупанты выпустили три ракеты С-300 – одна попала прямо в цех, две неподалеку от предприятия.

Пожар был очень большой. Около 500 квадратных метров. Его спасатели ликвидировали почти 8 часов. Также долго длилась спасательно-поисковая операция, чтобы найти всех, кто находился внутри.

В момент удара была рабочая смена, поэтому там находилось около полусотни человек. Люди изготавливали книги. К сожалению, 7 из них погибли на рабочих местах. Правоохранители сообщили, что может понадобится ДНК экспертиза, чтобы идентифицировать личности погибших,

– отметила Черненко.

По состоянию на вечер 23 мая около 8 работников типографии в тяжелом состоянии. За вчерашние сутки в Харькове и области более полсотни раненых людей из-за российских обстрелов и 8 погибших. Среди раненых есть дети и подростки – два мальчика 11 и 16 лет.

После утреннего удара, к сожалению, в около 14 часов россияне снова нанесли удар по Харькову. Также ночью было два удара унифицированными планирующими снарядами. Обошлось без раненых и жертв, но попадания принесли разрушения. Речь идет об объектах инфраструктуры и жилых домах, которые расположены вокруг.

Сейчас десятки харьковчан и жителей области в больницах из-за ударов россиян. Кто-то находится в реанимации, в частности после ударов по базе отдыха и удара, который произошел на днях по транспортной развязке в Шевченковском районе. Медики делают максимум, чтобы помочь этим людям.

Харьков – полиграфическая столица Украины

Львиная доля украинских издательств печаталось в Харькове. Это может кого-то удивить, ведь идет война, линия фронта не так далеко, а в Харькове действовали типографии. Более того, за последние полгода в Харькове открылось около 10 новых книжных магазинов.

На этих типографиях выходили книги, едва ли не всех ключевых украинских издательств. Очевидно, что россияне знали, по чему бьют.

Мы часто спрашиваем военных, правоохранителей или официальных лиц, которые анализируют события, почему именно эти объекты под прицелом. Ответа нет, кроме той, что это просто террор, чтобы запугать местных жителей,

– сказала корреспондентка из Харькова.

Конечно, можно предполагать, что россияне хотели уничтожить эту типографию, потому что это не случайный один удар, а три прицельных.

"Мы только несколько дней назад радовались, что переименовали улицу, на которой расположена типография. Она стала Печатной. Теперь предприятие уничтожено", – добавила Черненко.

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