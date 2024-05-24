Внаслідок обстрілу окупантів загинуло 7 людей, 21 людина зазнала поранень. Детальніше про наслідки обстрілу та ситуації у регіоні 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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"У нас трішки змінилися умови життя, якщо ще тиждень тому ми говорили, що в Харкові лунає повітряна тривога за тривогою, то зараз в місті дуже тихо. Адже повітряна тривога може тривати кілька годин. Вчора удари сталися, а повітряна тривога почалася за декілька годин до того", – зауважила кореспондентка з Харкова.

У момент удару люди виготовляли книги

Сьогодні у Харкові День жалоби. Протягом цього тижня на Харківщині вже вдруге оголошено День жалоби. Перший був пов'язаний із російським ударом по базі відпочинку у передмісті Харкова, внаслідок якого загинуло 7 людей, 28 поранені.

Російські загарбники вкрай цинічно атакували типографію "Фартор-Друк". По цивільному підприємству окупанти випустили три ракети С-300 – одна влучила прямо у цех, дві неподалік підприємства.

Пожежа була дуже велика. Близько 500 метрів квадратних. Її рятувальники ліквідовували майже 8 годин. Також довго тривала рятувально-пошукова операція, щоб знайти всіх, хто перебував всередині.

У момент удару була робоча зміна, тож там перебувало близько пів сотні людей. Люди виготовляли книжки. На жаль, 7 з них загинули на робочих місцях. Правоохоронці повідомили, що може знадобиться ДНК експертиза, щоб ідентифікувати особи загиблих,

– зазначила Черненко.

Станом на вечір 23 травня близько 8 працівників друкарні у важкому стані. За вчорашню добу у Харкові та області більше пів сотні поранених людей через російські обстріли й 8 загиблих. Серед поранених є діти та підлітки – два хлопчики 11 та 16 років.

Після ранкового удару, на жаль, в обід близько 14 години росіяни знову завдали удару по Харкову. Також вночі було два удари уніфікованими планерувальними снарядами. Обійшлося без поранених та жертв, але влучання принесли руйнації. Йдеться про об'єкти інфраструктури та житлові будинки, які розташовані довкола.

Зараз десятки харків'ян і мешканців області в лікарнях через удари росіян. Хтось перебуває в реанімації, зокрема після ударів по базі відпочинку та удару, який стався днями по транспортній розв'язці у Шевченківському району. Медики роблять максимум, щоб допомогти цим людям.

Харків – поліграфічна столиця України

Левова частка українських видавництв друкувалося в Харкові. Це може когось здивувати, адже йде війна, лінія фронту не так далеко, а у Харкові діяли типографії. Ба більше, за останні пів року в Харкові відкрилося близько 10 нових книгарень.

На цих друкарнях та типографіях виходили книжки, чи не всіх ключових українських видавництв. Очевидно, що росіяни знали, по чому б'ють.

Ми часто питаємо військових, правоохоронців чи офіційних осіб, які аналізую події, чому саме ці об'єкти під прицілом. Відповіді немає, окрім тієї, що це просто терор, щоб залякати місцевих мешканців,

– мовила кореспондентка з Харкова.

Звісно, можна припускати, що росіяни хотіли знищити цю друкарню, бо це не випадковий один удар, а три прицільних.

"Ми тільки кілька днів тому раділи, що перейменували вулицю, на якій розташована типографія. Вона стала Друкарською. Тепер підприємство знищене", – додала Черненко.

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