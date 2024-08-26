Жители Львова последствий не почувствовали, – Садовый о вражеской атаке по инфраструктурным объектам

Ночью 26 августа российские оккупанты начали самую массированную за последнее время атаку по Украине. В частности, были атакованы объекты критической инфраструктуры в Стрые Львовской области.

Поэтому в самом Львове были проблемы с электроснабжением, однако ситуация была сбалансирована. Это 24 Каналу сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Во Львове готовы к различным сценариям

Андрей Садовый отметил, что враг стремится уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Захватчики ударили по объектам в Стрые. Львов получает воду из многих направлений, поэтому у горожан начались проблемы с электроснабжением к насосным станциям водоканала.

Но жители не почувствовали проблем, потому что мы еще до войны выстроили систему альтернативной подачи электроснабжения к насосным станциям водоканала. Поэтому все было сбалансировано,

– подчеркнул он.

Мэр Львова отметил, что все громады Украины должны готовиться ко всему. В частности, к выживанию в сверхсложных условиях, когда электроснабжения может не быть больше недели. Во Львове прорабатывают такие сценарии, альтернативные варианты и электроснабжения, и теплоснабжения.

"В городе не было пострадавших. Есть проблематика в пределах области, поражения объектов критической инфраструктуры, из-за чего были проблемы с перебоями в электроснабжении. Но ситуация была сбалансирована, жители этого даже не до конца почувствовали", – объяснил чиновник.

Атака на Львовскую область: главное

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял, что Россия ударила по энергетическим объектам на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что попадания были в области, а не в городе. Также из-за вражеской атаки могут быть неполадки с водоснабжением.