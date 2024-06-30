"Мать ее опознала по 2 татуировкам": что известно о трех детях, которых убила Россия в Вольнянске

29 июня вечером оккупанты обстреляли Вольняск, город в Запорожском районе. В результате атаки погибли семь человек, среди них две девочки 10 и 17 лет, а также 15-летний парень.

Количество пострадавших по состоянию на 30 июня достигло 38.

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Тело полностью обгорело

Жертвой военного преступления россиян в тот страшный день, 29 июня, стала 17-летняя Николета Бондаренко. По словам тети девочки, когда оккупанты начали обстреливать город, она находилась на своем рабочем месте. Николета работала в МАФе с шаурмой.

Девушка погибла от прямого попадания. Ее тело полностью обгорело. Мать узнала дочь по двум татуировкам. Одна из них была надписью на руке: "I love you mam".

Николету вспоминают веселой, доброй и всегда улыбающейся. Девочка была единственным ребенком в семье.

Николета Бондаренко погибла от прямого попадания / Фото: Facebook Юлии Данилюк

Умерла в карете скорой

Тот день стал последним в жизни 10-летней Даринки Бардаченко. Девочка умерла в карете скорой от ранений, полученных в результате ракетного удара.

Она была желанным и долгожданным ребенком в семье. Знакомые рассказывают, что родители носили дочь на руках.

Даринка училась в местном лицее. В этом году она перешла в 5-й класс.

Это ангелочек. Это ребенок настолько светлый, настолько улыбчивый. Она хорошая ученица, она общительная девочка. Это страшно, когда гибнут дети,

– прокомментировала трагедию директор лицея, где училась девочка.

Враг убил 10-летнюю Дашу Бардаченко / Фото: Вольнянский лицей "Потенциал"

Погиб вместе с дедушкой

29 июня россияне убили также 15-летнего Илью Горохолинского. На момент обстрела парень вместе с дедушкой переходили дорогу. Он держал мотоцикл, а мужчина стоял рядом.

Илью вспоминают как целеустремленного и активного ученика, скромного, веселого и общительного парня, который пользовался уважением среди учеников и учителей.

Илья Горохолинский погиб вместе с дедушкой / Фото: Instagram Катерины Ковальчук