"Все скрыто": могла ли Украина нанести удар по Воронежу американскими ракетами

Существуют различные предположения о том, каким оружием Силы обороны Украины могли нанести удар по заводу в Воронеже. Есть даже догадки о новых американских ракетах.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что сейчас никто не будет обнародовать информацию о ракетах, которыми был поражен завод. Таково может быть даже требование международных партнеров.

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Чем могли нанести удар по Воронежу?

По словам Романенко, обычно в официальном сообщении от Генштаба указывается, что Силы обороны нанесли удар по России британско-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP. На этот раз там лишь упомянули о высокоточных крылатых ракетах воздушного базирования.

Это натолкнуло на мысль, что Силы обороны могли использовать гибрид ракеты и авиабомбы ERAM, которые США специально разрабатывали для Украины. Однако официально никто не сообщал об их передаче.

Это могла быть именно эта американская ракета. Но каждая страна, которая передает нам оружие, имеет свою политику в отношении секретности или открытости применения оружия,

– отметил Романенко.

Это могла быть и украинская крылатая ракета "Фламинго", которую уже несколько раз успешно применяли на территории России. Но пока нет никаких подтверждений, что это была именно она.

Силы обороны нанесли ракетный удар по заводу в Воронеже: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в Украине уже разработали собственную управляемую авиабомбу с осколочно-фугасной боевой частью весом 250 килограммов. Это оружие способно создать проблемы оккупантам.