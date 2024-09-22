Удар по второму складу России под Торопцом: появились свежие спутниковые снимки
Источник:"Радио Свобода"
В сети обнародовали спутниковые снимки последствий удара по второму складу России под Торопцом. Их сделали в воскресенье, 22 сентября.
Об этом сообщили в "Радио Свобода". Там показали свежие снимки со спутника.
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Свежие спутниковые снимки последствий удара по второму складу России под Торопцом
По спутниковым снимкам можно оценить последствия атаки украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России (ГРАУ) в поселке Октябрьский Тверской области.
В издании указали, как выглядят и какие последствия для северной и южной частей арсенала.
В северной части арсенала полностью выгорело более половины мест хранения боеприпасов, южную атака активно не задела,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что ранее неподалеку от этого места был атакован 107-й арсенал ГРАУ в Торопце.
Удар по второму складу России под Торопцом: смотрите видео