Целью стало мероприятие, которого там точно не должно было быть, – Зеленский об ударе по Киевской области

Владимир Зеленский высказался по поводу баллистического удара по Киевской области 24 июля. Украинский лидер отметил, что объекта, ставшего мишенью обстрела, там точно не должно было быть.

Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения 24 июля.

Что сказал президент об ударе по объекту с выставкой в Киевской области?

Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно было быть. Сегодня мы общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранительных органов, уже возбуждены уголовные дела по факту случившегося,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор. Но речь идет и о халатности организаторов мероприятия.

"Уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия – с большим скоплением людей и тем более рядом с домами", – подчеркнул глава государства.

На данный момент известно о 10 погибших в результате этого удара.

Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, вражеский удар пришелся на спортивный комплекс, где проходила оборонная выставка. Она не входила в сферу управления УГО. В результате обстрела пострадало около 100 человек.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг нанес удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления. В результате боевых действий противовоздушной обороне удалось перехватить одну ракету, однако было зафиксировано попадание двух ракет.