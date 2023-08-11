Приехали к папе-воину: в результате удара по Запорожью пострадали брат и сестра

Российские оккупанты вечером 10 августа в очередной раз атаковали Запорожье. В результате террористического удара пострадали брат и сестра.

Дети вместе с мамой приехали к папе-военному, которому дали отпуск на сутки. Пострадавшей девочке – 3 года. Ее брату – 14 лет.

Обратите внимание Детей спасло чудо: в гостинице, которую атаковала Россия в Запорожье, работал дневной лагерь

Детей госпитализировали. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Удар по Запорожью – главное

Российские оккупанты фактически на протяжении суток дважды атаковали Запорожье – вечером 9 и 10 августа. Российские захватчики попали в отель Reikartz. Там работал дневной лагерь.

К сожалению, погибла женщина. Она находилась на расстоянии около 300-400 метров от эпицентра удара. Кроме того, сообщили о почти 20 пострадавших. Среди них – 4 детей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Запорожье фактически каждый день страдает от российских ударов.

Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет,

– подчеркнул он.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все свои преступления.