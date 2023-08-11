Діти разом з мамою приїхали до тата-військового, якому дали відпустку на добу. Постраждалій дівчинці – 3 рочки. Її братові – 14 років.

Зверніть увагу Дітей врятувало диво: в готелі, який атакувала Росія у Запоріжжі, працював денний табір

Дітей госпіталізували. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Удар по Запоріжжю – головне

Російські окупанти фактично упродовж доби двічі атакували Запоріжжя – увечері 9 та 10 серпня. Російські загарбники влучили у готель Reikartz. Там працював денний табір.

На жаль, загинула жінка. Вона перебувала на відстані близько 300 – 400 метрів від епіцентру удару. Окрім того, повідомили про майже 20 постраждалих. Серед них – 4 дітей.

Володимир Зеленський наголосив, що Запоріжжя фактично щодня потерпає від російських ударів.

Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє,

– наголосив український лідер.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за всі свої злочини.