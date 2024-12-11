Удар по Запорожью: двух женщин спасли из-под завалов
Россия вечером 10 декабря атаковала Запорожье ракетой. В результате удара есть раненые и жертвы.
Спасатели вытащили из-под завалов двух женщин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Спасатели выяснили их местонахождение
Женщины сами позвонили на "101" и сообщили, что находятся под завалами. Спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.
После этого они помогли пострадавшим выбраться. Женщины находились под завалами более 7 часов. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам.
После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение,
– говорится в сообщении.
В результате удара погибли 4 человека, 21 человек получил ранения, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице.
Поисково – спасательная операция продолжается.