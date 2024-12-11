Рятувальники витягли з-під завалів двох жінок. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Рятувальники з'ясували їхнє місце перебування

Жінки самі зателефонували на "101" та повідомили, що перебувають під завалами. Рятувальники професійно з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.

Після цього вони допомогли постраждалим вибратись. Жінки перебували під завалами понад 7 годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам.

Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу,

– мовиться в повідомленні.

Внаслідок удару загинули 4 людини, 21 людина зазнала поранень, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні.

Пошуково – рятувальна операція триває.