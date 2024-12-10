Потолок упал на голову, рядом со мной была коллега, я ее откопала, – врач из Запорожья
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказалось Запорожье.
Вечером 10 декабря Россия ударила по Запорожью. Врач рассказала об атаке, пишет 24 Канал со ссылкой на эфир "Мы – Украина".
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Врач откапывала коллегу
Журналисты пообщались с работниками медицинского центра в Запорожье, который атаковала Россия. Предварительно, там находились 20 человек: 15 врачей и 5 пациентов. Эта информация требует официального подтверждения.
Раздался взрыв, потолок упал мне на голову. Рядом со мной была другая врач. Ее привалило сильнее. Я ее откопала,
– рассказала одна из врачей.
Она также объяснила, что ее коллега жива, однако ее забрали в больницу, вероятно, с переломом ноги.
У меня сегодня второй день рождения,
– добавила она.
Секретарь городского совета также рассказала, что российский удар пришелся фактически на центр города, там постоянное движение и постоянно находятся люди.
На место попадания приходят люди, родные которых не отвечают на звонки после удара. Поисково-спасательная операция продолжается.