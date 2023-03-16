После смертельного ракетного удара: женщина попросила спасателя стать крестным для ребенка

Российские оккупанты 2 марта ударили ракетой С-300 по жилому дому. Жертвами стали 13 человек. Местную жительницу Анну и ее мужа спасли.

В ту жуткую ночь Анна и ее муж спали дома. Беременная женщина провела под завалами жилого дома три часа. Позже удалось спасти мужа Анны. Через несколько дней, когда уже не было надежды, спасатели спасли любимицу семьи – собаку Миру породы бульдог.

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Женщина признается, что в ту ночь не запомнила лицо спасателей, только руку и голос. Супруги оказались в настоящей ловушке. Анну и ее мужа взрывная волна выбросила в маленький коридорчик.

Со всех сторон супруги были зажаты обломками.

Разрушать их было нельзя потому, что стены и все остальное уже трещало. В любой момент могло произойти разрушение, обвал, завал. Когда мы уже первую Аню достали, стена уже отошла на семь сантиметров. В тот момент я уже установил распорки, чтобы поддерживать плиту,

– вспомнил спасатель.

С Анной и ее будущим ребенком – все хорошо. Ее мужа пока спасают. У него – разбитая рука.

Удар по многоэтажке в Запорожье – главное

Российские оккупанты 2 марта нанесли террористический удар по жилому дому в Запорожье. Захватчики атаковали город с ЗРК С-300. Часть дома рухнула. Спасатели сообщили, что враг разрушил целый подъезд 5-этажки. Эвакуировать пришлось десятки человек.