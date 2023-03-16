Тієї моторошної ночі Анна та її чоловік спали вдома. Вагітна жінка провела під завалами житлового будинку 3 години. Згодом вдалося врятувати чоловіка Анни. Через декілька днів, коли вже не було надії, рятувальники врятували улюбленицю сім'ї – собака Міру породи бульдог.

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Жінка зізнається, що тієї ночі не запам'ятала обличчя рятувальників, тільки – руку та голос. Подружжя опинилося у справжній пастці. Анну та її чоловіка вибухова хвиля викинула у маленький коридорчик.

З усіх боків подружжя було затиснуте уламками.

Руйнувати їх не можна було тому, що стіни і все інше вже тріщало. Будь-якої миті могло статися руйнування, обвал, завал. Коли ми вже першу Аню дістали, стіна вже відійшла сантиметрів на сім. В той момент вже я встановив розпорки, щоб підтримувати плиту,

– згадав рятувальник.

З Анною та її майбутньою дитиною – все гаразд. Чоловіка наразі рятують. У нього – розтрощена рука.

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі – головне

Російські окупанти 2 березня завдали терористичний удар по житловому будинку у Запоріжжі. Загарбники атакували місто з ЗРК С-300. Частина будинку завалилася. Рятувальники повідомили, що ворог зруйнував цілий під'їзд 5-поверхівки. Евакуювати довелося десятки людей.