Сейчас в операционной, – при ударе по Запорожье пострадала корреспондентка Укринформа

Днем и вечером Россия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

По состоянию на 19:00 известно о трех жертвах и 19 пострадавших. Среди – них собственная корреспондентка "Укринформа".

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В каком состоянии журналистка

По сообщению председатель Запорожской ОГА Ивана Федорова, среди 19 раненых четверо – в тяжелом состоянии.

В частности, корреспондентка Ольга Звонорева получила травму ноги. Сейчас она находится в операционной. Об этом рассказал ее коллега фотокорреспондент Дмитрий Смоленко.

Был обстрел, и к нам прилетело. Все произошло на моих глазах,

– объяснил мужчина.

В издании вспомнили, что за время полномасштабной войны Звонарева ты Дмитрий Смольенко подготовили сотни репортажей из горячих точек региона.

Также известно, что ранения получила и журналистка ТСН Кира Овес.

Среди пострадавших в Запорожье – два журналиста украинских медиа. Они попали под повторный обстрел, когда работали на месте происшествия,

– сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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