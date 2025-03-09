5 часов боролись с пламенем: на Запорожье локализовали пожар в результате удара России

Вечером 8 марта российские захватчики атаковали Запорожскую область. В результате вражеского удара вспыхнул пожар, который удалось локализовать только поздно ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Удар по Запорожью 8 марта

Чиновник рассказал, что полностью локализовать пожар на месте вражеского удара спасателям удалось в 2 часа ночи.

Пять часов пожарные боролись с пламенем,

– отметил Иван Федоров.

Также чиновник рассказал, что в результате российского обстрела почти 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна на сейчас остаются без газа. Газовщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его людям.

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Последствия российской атаки на Запорожье / Фото ОВА

В Запорожье снижалось давление газа для части потребителей. 210 тысяч абонентов и 500 предприятий уже имеют газоснабжение в штатном режиме.

Председатель ОВА отметил, перебоев с теплоснабжением не было. Услуга предоставляется стабильно.

Чиновник поблагодарил за слаженную работу и профессионализм всем службам: газовщикам, энергетикам, коммунальщикам, спасателям.

Заметим, вечером 8 марта в Запорожье прогремело до 10 взрывов. Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.