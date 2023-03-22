В Запорожье было прямое попадание, после сбития другие последствия – военный эксперт о трагедии
Безусловно, российская ракета летела и попала в жилой дом в Запорожье. Это не обломки в результате работы ПВО.
Об этом 24 Каналу заявил майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что об этом четко свидетельствует видео, появившееся в сети.
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"Случаи попадания обломков ракеты после работы ПВО были в Киеве, но это выглядело совсем иначе. На видео ясно видно, что ракета летела. Она не высокоточна и сбилась. Вероятно, это круговое отклонение", – подчеркнул Гетьман.
Первые детали удара россиянами по Запорожью: смотреть видео
Почему ракета сбилась с курса
Алексей Гетьман называет очевидную причину – это следствие так называемого "импортозамещения". Из-за санкций враг не имеет доступа к качественным элементам, например американским, а заменяет их самодельными или берет из стран третьего мира. Поэтому ракета теряет свое главное преимущество – высокоточность попадания.
"С другой стороны – специально они бы не попали. Не такие они специалисты. Но эта ракета неизвестно куда летела, сбилась с полетного курса и полетела куда-то. Они (россияне – 24 Канал) понимают ее отклонения на 10, 100 метров или даже километр , а также отдают себе отчет, что ракета могла попасть в любое другое место, но не в цель", – отметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что высокоточных ракет в России нет.
Какие последствия для россиян
По словам Алексея Гетьмана, это очередное преступление России, на которое они пошли сознательно.
Это преступление, которое снято и должно быть добавлено к материалам суда в Гааге, где преступников будут судить,
– подчеркнул спикер.
Удар по Запорожью: основное
- 22 марта в 11:20 в Запорожье раздались взрывы. Две из шести ракет, выпущенных по городу, попали в девятиэтажку. В результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух многоэтажных жилых домов.
- Воздушная тревога сработала не сразу. Это потому, что город расположен недалеко от линии фронта. По предварительной информации, во время удара предположительно была реактивная система залпового огня. Может быть, Торнадо-С.
- По состоянию на 14:00 три человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком. Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб.