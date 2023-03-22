В Запорожье было прямое попадание, после сбития другие последствия – военный эксперт о трагедии

Безусловно, российская ракета летела и попала в жилой дом в Запорожье. Это не обломки в результате работы ПВО.

Об этом 24 Каналу заявил майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что об этом четко свидетельствует видео, появившееся в сети.

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"Случаи попадания обломков ракеты после работы ПВО были в Киеве, но это выглядело совсем иначе. На видео ясно видно, что ракета летела. Она не высокоточна и сбилась. Вероятно, это круговое отклонение", – подчеркнул Гетьман.

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Почему ракета сбилась с курса

Алексей Гетьман называет очевидную причину – это следствие так называемого "импортозамещения". Из-за санкций враг не имеет доступа к качественным элементам, например американским, а заменяет их самодельными или берет из стран третьего мира. Поэтому ракета теряет свое главное преимущество – высокоточность попадания.

"С другой стороны – специально они бы не попали. Не такие они специалисты. Но эта ракета неизвестно куда летела, сбилась с полетного курса и полетела куда-то. Они (россияне – 24 Канал) понимают ее отклонения на 10, 100 метров или даже километр , а также отдают себе отчет, что ракета могла попасть в любое другое место, но не в цель", – отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что высокоточных ракет в России нет.

Какие последствия для россиян

По словам Алексея Гетьмана, это очередное преступление России, на которое они пошли сознательно.

Это преступление, которое снято и должно быть добавлено к материалам суда в Гааге, где преступников будут судить,

– подчеркнул спикер.

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