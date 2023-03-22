Удар по Запорожью: в соседней многоэтажке началась утечка газа
Источник:Суспільне
Российские террористы нанесли ракетный удар по дому в Запорожье. В результате обстрела также поврежден соседний дом.
В соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Сейчас ожидают специалистов, которые смогут решить проблему.
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На месте утечки газа ожидают специалистов для решения проблемы
Отметим, что от ГСЧС для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 45 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.
В то же время пожарные работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.
От ГСЧС работает 10 спасателей и 2 единицы специальной техники.
Россия 22 марта атаковала Запорожье: что известно о трагедии
- В Запорожье во время воздушной тревоги около 11:40 прогремели несколько взрывов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортицу.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла удар шестью ракетами. Одна из ракет россиян попала в многоэтажное здание. Видео прилета опубликовал президент Владимир Зеленский и осудил террористический акт. Каким типом ракеты атаковала Россия – неизвестно.
- В результате трагедии известно об одном погибшем человеке, умершем в больнице. Юрий Малашко сообщил о 17 пострадавших, среди которых двое детей. По его информации, в тяжелом состоянии четыре человека и семь в легком.
- Директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко сообщил, что в медицинское учреждение обратились трое детей.