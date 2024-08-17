Оккупанты придумывают "удар ВСУ" по территории Запорожской АЭС

17 августа 2024, 11:07
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Автор: Юлия Мурина

Накануне российские пропагандисты активно распространяли абсурдную информацию о якобы "возможной атаке Украины" на Запорожскую и Курскую АЭС. А уже утром 17 августа оккупанты заявили о якобы "ударе" по территории ЗАЭС.

Так, рупоры Кремля активно распространяют пропаганду о якобы "ударе ВСУ" по территории атомной электростанции, которая находится в оккупации с марта 2024 года, передает 24 Канал.

Обратите внимание Безумная российская пропаганда: в МИД опровергли информацию России о грязных бомбах

Россия придумывает "атаку ВСУ" на территорию ЗАЭС

Утром 17 августа российские захватчики абсурдно заявили, что "беспилотник ВСУ" якобы сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра Запорожской, по которой якобы передвигается персонал.

Пропагандисты цинично заявили о "прямой угрозе безопасности персонала и станции". В то же время отметили, что никто не пострадал.

РосСМИ уже активно распространяют кадры якобы с "места атаки". Правда, на них лишь несколько "поврежденное" дорожное покрытие, в частности, трещины.

Оккупанты придумывают якобы "удар ВСУ" по территории ЗАЭС / Фото из росСМИ

Также пропагандисты отметили, якобы инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, уже проинформированы об "ударе дрона". Более того, "посетили место падения снаряда".

Оккупанты придумывают якобы "удар ВСУ" по территории ЗАЭС / Фото из росСМИ

Россия может готовить ядерную провокацию: что об этом свидетельствует

  • Заметим, что накануне, в частности, вечером 16 августа, российские пропагандисты активно распространяли фейки, что якобы "Украина может ударить по АЭС". Кстати, грезили не только о Запорожской, но и о Курской.
  • На абсурдные заявления оккупантов отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.
  • Лейтенант Андрей Коваленко подчеркнул: "Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт".
  • Кстати, рупоры Кремля снова активно распространяют информацию о якобы "грязной бомбе", которую завезли в Желтые Воды". В МИД уже опровергли эти фейки.
  • Так, в Министерстве иностранных дел отметили, что сейчас мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы "планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции".
  • "Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь. Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО: мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их приобретать", – подчеркнул спикер МИД.
  • Георгий Тихий добавил, когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось.