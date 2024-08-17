Оккупанты придумывают "удар ВСУ" по территории Запорожской АЭС

Накануне российские пропагандисты активно распространяли абсурдную информацию о якобы "возможной атаке Украины" на Запорожскую и Курскую АЭС. А уже утром 17 августа оккупанты заявили о якобы "ударе" по территории ЗАЭС.

Так, рупоры Кремля активно распространяют пропаганду о якобы "ударе ВСУ" по территории атомной электростанции, которая находится в оккупации с марта 2024 года, передает 24 Канал.

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Россия придумывает "атаку ВСУ" на территорию ЗАЭС

Утром 17 августа российские захватчики абсурдно заявили, что "беспилотник ВСУ" якобы сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра Запорожской, по которой якобы передвигается персонал.

Пропагандисты цинично заявили о "прямой угрозе безопасности персонала и станции". В то же время отметили, что никто не пострадал.

РосСМИ уже активно распространяют кадры якобы с "места атаки". Правда, на них лишь несколько "поврежденное" дорожное покрытие, в частности, трещины.

Оккупанты придумывают якобы "удар ВСУ" по территории ЗАЭС / Фото из росСМИ

Также пропагандисты отметили, якобы инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, уже проинформированы об "ударе дрона". Более того, "посетили место падения снаряда".

Оккупанты придумывают якобы "удар ВСУ" по территории ЗАЭС / Фото из росСМИ

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