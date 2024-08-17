Оккупанты придумывают "удар ВСУ" по территории Запорожской АЭС
Накануне российские пропагандисты активно распространяли абсурдную информацию о якобы "возможной атаке Украины" на Запорожскую и Курскую АЭС. А уже утром 17 августа оккупанты заявили о якобы "ударе" по территории ЗАЭС.
Так, рупоры Кремля активно распространяют пропаганду о якобы "ударе ВСУ" по территории атомной электростанции, которая находится в оккупации с марта 2024 года, передает 24 Канал.
Обратите внимание Безумная российская пропаганда: в МИД опровергли информацию России о грязных бомбах
Россия придумывает "атаку ВСУ" на территорию ЗАЭС
Утром 17 августа российские захватчики абсурдно заявили, что "беспилотник ВСУ" якобы сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра Запорожской, по которой якобы передвигается персонал.
Пропагандисты цинично заявили о "прямой угрозе безопасности персонала и станции". В то же время отметили, что никто не пострадал.
РосСМИ уже активно распространяют кадры якобы с "места атаки". Правда, на них лишь несколько "поврежденное" дорожное покрытие, в частности, трещины.
Также пропагандисты отметили, якобы инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, уже проинформированы об "ударе дрона". Более того, "посетили место падения снаряда".
Россия может готовить ядерную провокацию: что об этом свидетельствует
- Заметим, что накануне, в частности, вечером 16 августа, российские пропагандисты активно распространяли фейки, что якобы "Украина может ударить по АЭС". Кстати, грезили не только о Запорожской, но и о Курской.
- На абсурдные заявления оккупантов отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.
- Лейтенант Андрей Коваленко подчеркнул: "Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт".
- Кстати, рупоры Кремля снова активно распространяют информацию о якобы "грязной бомбе", которую завезли в Желтые Воды". В МИД уже опровергли эти фейки.
- Так, в Министерстве иностранных дел отметили, что сейчас мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы "планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции".
- "Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь. Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО: мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их приобретать", – подчеркнул спикер МИД.
- Георгий Тихий добавил, когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось.