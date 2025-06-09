Не только компоненты для "Шахедов": в СМИ проанализировали, что изготавливал завод в Чебоксарах

Ночью 9 июня дроны атаковали российское предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Этот завод производит антенны спутниковой навигации "Комета-М", которые Россия использует для дальнобойного вооружения: от КАБов до ракет ОТРК "Искандер".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Чем важен завод в Чебоксарах

По сообщениям СМИ, в результате атаки БпЛА работа предприятия в Чебоксарах была приостановлена.

Известно, что завод "ВНИИР-Прогресс" изготавливает помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти многоэлементные антенны Россия устанавливает на все свои дальнобойные средства поражения.

Речь идет об их применении в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК), управляемых авиабомбах (КАБ), ударных дронах типа "Шахед", разведывательных БпЛА "Орлан-10", а также в крылатых ракетах типа Х-101, баллистических ракетах комплекса "Искандер" и других системах.

То есть это, объективно, один из ключевых компонентов российского дальнобойного вооружения, производство которого было поражено, как минимум двумя украинскими дронами. А ущерб от пожара станет известен позже,

– отметили в Defense Express.

К слову, в ночь на 9 июня ССО совместно с другими составляющими Сил обороны также ударили по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области России.

По предварительной информации, там было поражено две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.