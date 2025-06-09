Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чим важливий завод у Чебоксарах

За повідомленнями ЗМІ, у результаті атаки БпЛА робота підприємства в Чебоксарах була призупинена.

Відомо, що завод "ВНИИР-Прогрес" виготовляє завадозахищені антени супутникової навігації "Комета-М". Саме ці багатоелементні антени Росія встановлює на всі свої далекобійні засоби ураження.

Йдеться про їхнє застосування в уніфікованих модулях планування й корекції (УМПК), керованих авіабомбах (КАБ), ударних дронах типу "Шахед", розвідувальних БпЛА "Орлан-10", а також у крилатих ракетах типу Х-101, балістичних ракетах комплексу "Іскандер" та інших системах.

Тобто це, об'єктивно, один з ключових компонентів російського далекобійного озброєння, виробництво якого було уражено, як мінімум двома українськими дронами. А збиток від пожежі стане відомий пізніше,

– зазначили в Defense Express.

До слова, в ніч проти 9 червня ССО спільно з іншими складовими Сил оборони також вдарили по аеродрому "Саваслейка", що у Нижньогородській області Росії.

За попередньою інформацією, там було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки МіГ-31 та Су-30/34.