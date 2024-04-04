Оснащенный взрывчаткой самолет и пульты управления: СМИ рассказали, как Украина ударила по Татарстану
Источник:Forbes
Украинские дроны 2 апреля атаковали предприятия в Республике Татарстан. Для этой атаки Украина, вероятно, использовала легкие самолеты типа Cessna, которые могли быть начинены взрывчаткой.
Украина могла оснастить такие самолеты дистанционным управлением, после чего они пролетели расстояние в более 960 километров и ударили по заводу “Шахедов”. Подобные систематические удары могут привести к сокращению производства российских дронов и дать Украине критическое преимущество.
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Взрыв большой силы
По данным издания, сила взрыва может свидетельствовать и о размере взрывного груза самодельного беспилотника. Классическая модель самолета Cessna 172 может лететь на расстояние около 1000 км и нести груз весом 500 кг. Разрушения, которые распространились на промышленный комплекс и соседнее общежитие для работников в Татарстане, свидетельствуют о больших размерах взрывной нагрузки летательного аппарата.
Кроме дешевизны, простоты и надежности, беспилотник на базе легкого самолета также имеет преимущество незаметности. Но не из-за высокотехнологичных форм и покрытия, а из-за безвредности,
– считают аналитики.
По мнению экспертов, этот удар должен был напугать российское командование. Все из-за того, что россияне не имеют достаточно средств ПВО как для защиты фронтовых войск, так и для защиты российских городов и заводов.
Атака дронов на Татарстан: что известно
- Ночью 2 апреля украинские дроны ударили по двум городам в Татарстане – в Елабуге, где под удар попал завод по производству "Шахедов", расположенный на территории особой экономической зоны "Алабуга", а также в Нижнекамске попали в нефтеперерабатывающий комплекс – завод ТАНЕКО.
- Представитель ГУР Андрей Юсов, официально подтвердил, что именно его ведомство осуществило атаку. По его словам, для ударов по объектам в Татарстане не применялось оружие иностранного производства. Юсов добавил, что одно из зданий поразили российские силы ПВО.
- Кроме того, издание The Guardian со ссылкой на представителя разведки Минобороны Вадима Скибицкого, сообщило, что в осуществлении этой операции помогали россияне, которые являются этническими украинцами
- Также аналитики американского Института изучения войны считают, что благодаря атаке по Татарстану, учитывая, что это первые удары по республике с начала войны, и на расстояние, которую преодолели дроны, это значительный перелом в способности Украины наносить удары в глубоком тылу России.