СБУ отреагировала на удар по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС и показала остатки вражеского дрона
Следователи СБУ считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного возле ЧАЭС. По данному факту уже открыто уголовное производство.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Что сказали в СБУ относительно вражеского удара по зданию ЦХОЯТ?
СБУ установила, что вооруженные силы России нанесли удар по объекту беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 часов 7 июня. Отдельные элементы дрона уже обнаружили на месте поражения.
В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ,
– отметили спецслужбисты.
В то же время в Службе безопасности убеждают, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища. Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют.
Последствия российского удара по зданию ЦХОЯТ возле ЧАЭС / Фото СБУ
Следователи Службы безопасности Украины сейчас принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке.
Что известно об атаке России на ядерный объект в зоне ЧАЭС?
В ночь на 7 июня российские войска атаковали беспилотником здание приема контейнеров на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара на объекте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Позже в сети обнародовали фото и видео последствий атаки. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия в очередной раз пытается запугать мир угрозой ядерной катастрофы.
На атаку отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что радиационный фон остается в пределах нормы, однако отметил циничность действий страны-агрессора.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает серьезное беспокойство, поскольку удар произошел по объекту, содержащему значительные объемы ядерных материалов – они хранятся всего в нескольких метрах от пораженного здания.