Осталось 2 детей: известно имя правоохранителя, погибшего после обстрела вокзала в Херсоне
Источник:Андрей Райкович
Российская армия 26 декабря обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки стало известно о гибели полицейского, который получил ранение, помогая эвакуироваться другим людям.
Сам милиционер был родом из Кировоградской области. У него осталось двое маленьких детей.
К теме Удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне: в сети появились первые кадры после российской атаки
Как звали правоохранителя, погибшего на вокзале в Херсоне после обстрела
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал, что во время вражеских обстрелов Херсона погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня. Мужчина получил смертельное ранение во время эвакуации людей с железнодорожного вокзала.
Парню было 29. У него осталась жена и двое детей – одного и пяти лет,
– написал Райкович.
Глава Кировоградской области также выразил соболезнования близким и родным правоохранителя.
Игорь Мисюня погиб во время обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне / Фото из телеграм-канала Андрея Райковича
Россия обстреляла херсонский железнодорожный вокзал
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что 26 декабря на протяжении нескольких часов российская армия обстреливала Херсон. В результате было 3 пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии.
- Далее во время вечернего обращения Владимир Зеленский сказал, что россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, где находились люди. Глава государства подчеркнул, что все службы уже работают на месте, а количество погибших и раненых – устанавливают.
- Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что на вокзале на момент обстрела около 140 человек ожидали отправления эвакуационного поезда. Он подчеркнул, что в результате атаки погиб полицейский, который до последнего помогал эвакуироваться херсонцам.
- В Офисе генпрокурора сказали, что в результате обстрела Херсона пострадал не только железнодорожный вокзал. По словам стражей порядка, вражеская армия поразила и другие инфраструктурные объекты города, повреждены также жилые дома.